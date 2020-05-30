Двое детей погибли при пожаре в доме под Костромой

Двое маленьких детей погибли в огне в частном доме в поселке Вохма Костромской области, пока их мать ходила в магазин.

По данным регионального ГУ МЧС, пожар в частном жилом доме на улице Брагина в поселке Вохма начался около 13.18 30 мая. На ликвидацию огня у пожарных ушло более полутора часов. В результате возгорания погибли двое несовершеннолетних детей - шестилетний мальчик и его десятилетняя сестра.

- Как сообщили в администрации Вохомского района, двое несовершеннолетних детей на момент пожара были в доме одни. Отец находился на выезде. Мама оставила детей в доме, пока сама отправилась в магазин, - сообщили в администрации региона.

Мать детей доставили в больницу в шоковом состоянии, ей оказывают медицинскую и психологическую помощь. На месте трагедии работают представители департамента региональной безопасности, специальных служб и Следственного управления СКР.

- Причина возгорания устанавливается. Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения точной причины смерти детей. В настоящее время следователем Шарьинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Костромской области проводится осмотр места происшествия. В Вохму выехали криминалисты СУ СК России по Костромской области и эксперт-пожаротехник ЭКЦ УМВД России по Костромской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в СК.

В администрации региона пообещали помочь пострадавшей семье и разобраться в причинах трагедии.