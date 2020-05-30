Новости

В "Спартаке" прокомментировали возможное возвращение Глушакова 15:53
Двое детей погибли при пожаре в доме под Костромой 15:47
В РФ вырастут штрафы за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты 15:44
В Петербурге военные приступили к репетициям парада 15:38
В Махачкале в ДТП на светофоре погибли три человека 15:28
Телеканал "Россия 1" представит проект "Последний звонок" 15:25
Вирусолог назвал необходимым соблюдение мер безопасности на улице 15:06
Экзоскелетная перчатка научит играть на музыкальных инструментах 14:58
Путин предложил Совбезу РФ обсудить снятие ограничений в ряде стран 14:49
Марат Хуснуллин: Темпы работ по восстановлению Нижнеудинска возросли 14:45
Частные больницы смогут получать субсидии на выплаты медработникам 14:24
В Москве и области объявили штормовое предупреждение 14:20
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице 14:14
Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА 14:02
В Европе подвергли критике решение США о санкциях в отношении Тегерана 13:59
В Ялте водитель разыскиваемого Интерполом авто наехал на гаишника 13:54
Стали известны подробности ночной перестрелки в Ингушетии 13:37
Губернатор штата Нью-Йорк объявил о снятии ограничений 8 июня 13:35
Более 20 тысяч заявок на доставку дров пожилым людям выполнили в Москве 13:29
Городские службы Москвы находятся в режиме повышенной готовности 13:20
В аэропорту Краснодара задержали пьяного авиадебошира 13:00
Ученые определили возраст древнейшей многоножки 13:00
Видео: позеры-мотоциклисты чудом ушли от лобового столкновения 13:00
Жена Малкина рассказала о патриотизме и американском гражданстве мужа 12:23
Стала известна летняя программа детских технопарков Москвы 12:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
30.05.2020 15:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двое детей погибли при пожаре в доме под Костромой

Текст: Анна Скудаева
Фото: ГУ МЧС по Костромской области Фото: ГУ МЧС по Костромской области
Фото: ГУ МЧС по Костромской области

Двое маленьких детей погибли в огне в частном доме в поселке Вохма Костромской области, пока их мать ходила в магазин.

По данным регионального ГУ МЧС, пожар в частном жилом доме на улице Брагина в поселке Вохма начался около 13.18 30 мая. На ликвидацию огня у пожарных ушло более полутора часов. В результате возгорания погибли двое несовершеннолетних детей - шестилетний мальчик и его десятилетняя сестра.

МЧС: В Москве сократилась гибель детей на пожарах

- Как сообщили в администрации Вохомского района, двое несовершеннолетних детей на момент пожара были в доме одни. Отец находился на выезде. Мама оставила детей в доме, пока сама отправилась в магазин, - сообщили в администрации региона.

Мать детей доставили в больницу в шоковом состоянии, ей оказывают медицинскую и психологическую помощь. На месте трагедии работают представители департамента региональной безопасности, специальных служб и Следственного управления СКР.

- Причина возгорания устанавливается. Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения точной причины смерти детей. В настоящее время следователем Шарьинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Костромской области проводится осмотр места происшествия. В Вохму выехали криминалисты СУ СК России по Костромской области и эксперт-пожаротехник ЭКЦ УМВД России по Костромской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в СК.

В администрации региона пообещали помочь пострадавшей семье и разобраться в причинах трагедии.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин предложил Совбезу РФ обсудить снятие ограничений в ряде стран
Беспорядки из-за смерти афроамериканца охватили более 10 городов США
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
В РФ вырастут штрафы за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты
В Красноярске завели дело после нападения на инкассаторов
"РГ"-советы: как обезопасить квартиру на время дачного сезона
Обязаны ли автомеханики проверять предоставленные клиентом запчасти