Городские службы Москвы находятся в режиме повышенной готовности

Городские службы продолжают находиться в режиме повышенной готовности из-за нового прогнозируемого ухудшения погоды. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что, согласно прогнозу синоптиков, в столице в субботу с 17:00 до воскресения 09:00 ожидаются сильные дожди, местами грозы, с порывами ветра до 20 м/с.

"В этот период ожидается до 50 мм осадков. В этой связи все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций, приведены в готовность, приняты дополнительные меры по недопущению подтоплений из-за ливня", - сказал Петр Бирюков.

"В режиме повышенной готовности находятся аварийные бригады. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей, - сообщил Петр Бирюков. - Всем электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания".

Глава Комплекса городского хозяйства призвал москвичей во время непогоды не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее.

Напомним, что в случае обнаружения скоплений воды можно обращаться в Центральную по телефону: 8 (495) 657-87-03.