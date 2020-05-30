Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет 6-8 июня в Москве. Его отличием от предыдущих станет соблюдение масочного режима и социальной дистанции, а также других действующих в столице правил. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Это шестой фестиваль, его участников и гостей ждет уникальный литературный марафон. Так, будет всего несколько площадок: "Главная сцена", "Детская сцена", "Художественная литература", "Нон-фикшн", "Музейная линия", "История отечества". Лучшие книги посетителям представят более 200 издательств.

Как отмечает портал мэра, попасть на ярмарку можно будет или пешком, если дом расположен в двух километрах от места проведения ярмарки, или при наличии пропуска для разовой поездки.

Кроме того, в соответствии с новыми санитарными и организационными требованиями на территории фестиваля необходимо находиться в маске и перчатках. Посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию - не менее 1,5 м. Также на фестивале будет проводиться регулярная дезинфекция площадок.