Май может побить рекорд по осадкам в Москве

За первые 29 дней мая в Москве, на ВДНХ, выпало 102,9 мм осадков. А в ночь на 30 мая выпало еще 23 мм. Это превысило вдвое норму, составляющую 51 мм осадков. Об этом "РГ" сообщили в Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, последний день мая в столице также ожидается очень дождливым. За сутки 31 мая сумма осадков может превысить 22,5 мм - это рекорд для 31 мая, поставленный в 1977 году.

- Месячная сумма осадков может превысить 135 мм, что станет новым месячным рекордом, - рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Как напомнила метеоролог, наибольшее количество осадков выпало в 1933 году, за месяц - 131,7 мм.

На втором месте по числу осадков 2015 год с 119,4 мм осадков.