Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что московские врачи вылечили от коронавируса более 78 тысяч человек.

- За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 3599 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 78324 человек.

Отсутствие у человека заболевания после лечения подтверждается специальными исследованиями. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, без хронических заболеваний. У донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Оперштаб напоминает: если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.