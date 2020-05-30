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30.05.2020 19:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Костромой возбудили дело после гибели детей при пожаре

Текст: Анна Скудаева
Фото: СУ СКР по Костромской области Фото: СУ СКР по Костромской области
Фото: СУ СКР по Костромской области

Следствие в Костромской области возбудило уголовное делу по факту гибели двух маленьких детей на пожаре в поселке Вохма.

Фото: ГУ МЧС по Костромской области
Двое детей погибли при пожаре в доме под Костромой

По данным следствия, днем 30 мая 2020 года в деревянном частном доме, расположенном на улице Брагина в костромском поселке Вохма начался пожар. В доме находились двое детей: шестилетний мальчик и его девятилетняя сестра. Когда огонь начал распространяться, внутри дома все затянуло дымом.

- В результате отравления продуктами горения дети скончались на месте происшествия. Частный деревянный дом полностью уничтожен, - сообщили в СК.

По факту гибели детей возбудили дело по части 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). На место трагедии жители Вохмы несут цветы и детские игрушки. Маму погибших детей, которая во время пожара находилась в магазине, в шоковом состоянии госпитализировали.

На пожарище выехали сотрудники департамента региональной безопасности, криминалисты СУ СК России по Костромской области и эксперт-пожаротехник ЭКЦ УМВД России по Костромской области. Идет осмотр места происшествия, назначена серия экспертиз.

- Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления области, - пояснили в СК.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область

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