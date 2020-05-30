В Гидрометцентре предупредили о новых ливнях и резком похолодании

В ночь на 31 мая через столичный регион будет проходить холодный атмосферный фронт южного циклона, который с территории Украины перемещается в район Казани.

Поэтому, как предупреждают в Гидрометцентре, в период с 21.00 30 мая до 09.00 31 мая в Московской области и Москве ожидается сильный, а кое-где и очень сильный дождь. Местами гроза. За ночь может выпасть до 25-35 мм осадков. Ветер сменится на северо-восточный, при грозе местами возможны его порывы до 18 м/с.

В воскресенье осадки продолжатся и ослабеть могут только к 18.00. По расчетам, днем в отдельных районах Москвы и области выпадет 10-15 мм и более осадков. И днем местами прогремят грозы. Ветер также будет дуть с северо-востока, возможны его порывы.

Комфортность погоды резко испортится. Сегодня ночью и в последний день мая в столичном регионе будет не выше плюс 13-15 градусов.

Лето начнется с прохладной погоды. По прогнозу Гидрометцентра, 1 и 2 июня в Москве и области будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Температура ночью в Москве понизится до плюс 5-8 градусов, по области - до плюс 2-8. Днем в столице и Подмосковье ожидается плюс 12-15. Такая погода на 5-6 градусов холоднее обычной для начала июня.

Летнее тепло вернется в столичный регион в середине первой декады июня. 4 июня ожидается до плюс 20, 5 июня - до плюс 21 градуса.