В Москве и области объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение будет действовать с 21.00 мск 30 мая до 09:00 мск 31 мая. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе Росгидромета.

Штормовое предупреждение связано с прохождением активной, медленно перемещающейся фронтальной зоны по территории Московского региона.

Прохождение фронта будет сопровождаться комплексом неблагоприятных и опасных погодных явлений: сильные, местами очень сильные дожди, в отдельных районах грозы. При грозе порывы ветра 12-17 м/с.

Днем 31 мая осадки сохранятся. В связи со значительным количеством дождей возможно подтопление низменных участков.