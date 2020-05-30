В Москве почти 85% новых пациентов с COVID-19 младше 65 лет

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 2367 новых случаев заражения коронавируса. Всего в Москве в настоящее время зарегистрировано 178 196 случаев коронавируса.

Среди вновь выявленных случаев - 39,4% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 33,9% - от 46 до 65, 10,4% - от 66 до 79, еще 4,8% - старше 80. Детей - 11,5%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

По поручению мэра Москвы, с 27 мая в столице пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции сможет любой желающий по предварительной записи. Запись на исследование будет открыта на две недели вперед. Подготовка к сдаче крови не требуется. Необходимо просто взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время согласно записи. Результаты лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию можно посмотреть онлайн в своей электронной медицинской карте.