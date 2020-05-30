В Москве во время непогоды были повалены 50 деревьев

Пятничная стихия повалила около 50 деревьев, два десятка машин пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Подтопленными оказались ряд улиц, тоннелей.

Устраняли последствия стихии аварийные бригады Мосводостока. Напомним, что всего было задействовано 250 бригад и 200 единиц техники. Коммунальные службы города продолжают убирать территории округов после природной стихии.

По данным метеорологов, новый удар погода может нанести в воскресенье. В последний день мая усилится ветер до 17-19 м/с и будут идти сильные дожди. Выпасть сможет свыше 20 мм осадков.