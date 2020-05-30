Новости

В "Спартаке" прокомментировали возможное возвращение Глушакова 15:53
Двое детей погибли при пожаре в доме под Костромой 15:47
В РФ вырастут штрафы за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты 15:44
В Петербурге военные приступили к репетициям парада 15:38
В Махачкале в ДТП на светофоре погибли три человека 15:28
Телеканал "Россия 1" представит проект "Последний звонок" 15:25
Вирусолог назвал необходимым соблюдение мер безопасности на улице 15:06
Экзоскелетная перчатка научит играть на музыкальных инструментах 14:58
Путин предложил Совбезу РФ обсудить снятие ограничений в ряде стран 14:49
Марат Хуснуллин: Темпы работ по восстановлению Нижнеудинска возросли 14:45
Частные больницы смогут получать субсидии на выплаты медработникам 14:24
В Москве и области объявили штормовое предупреждение 14:20
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице 14:14
Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА 14:02
В Европе подвергли критике решение США о санкциях в отношении Тегерана 13:59
В Ялте водитель разыскиваемого Интерполом авто наехал на гаишника 13:54
Стали известны подробности ночной перестрелки в Ингушетии 13:37
Губернатор штата Нью-Йорк объявил о снятии ограничений 8 июня 13:35
Более 20 тысяч заявок на доставку дров пожилым людям выполнили в Москве 13:29
Городские службы Москвы находятся в режиме повышенной готовности 13:20
В аэропорту Краснодара задержали пьяного авиадебошира 13:00
Ученые определили возраст древнейшей многоножки 13:00
Видео: позеры-мотоциклисты чудом ушли от лобового столкновения 13:00
Жена Малкина рассказала о патриотизме и американском гражданстве мужа 12:23
Стала известна летняя программа детских технопарков Москвы 12:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
30.05.2020 15:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вирусолог назвал необходимым соблюдение мер безопасности на улице

Текст: Александр Мелешенко

Ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, необходимо снимать постепенно - резкая отмена мер безопасности может привести к повторным вспышкам заболевания. Об этом заявил вирусолог, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Аграновский.

"Занятия спортом, прогулки в парках - я все это приветствую. А то, что ограничения снимаются постепенно, это тоже хорошо. Не надо ничего резко делать, если это возможно", - сказал доктор в интервью "KP.Ru".

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Попова: Сезонный коронавирус не дает иммунитета к COVID-19

Он добавил, что снятие ограничений приводит к более частым контактам людей, что потенциально опасно. Поэтому ношение масок и соблюдение других мер предосторожности должно быть обязательным - это может быть неудобно, но необходимо.

Напомним, с 1 июня в столице будут введены послабления в режиме самоизоляции. Горожане смогут выходить на прогулки и занятия спортом, но при соблюдении ряда условий. Так, гулять жители разных домов смогут по графику, размещенному на сайте мэрии. Кроме того, будет усилен масочный режим.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин предложил Совбезу РФ обсудить снятие ограничений в ряде стран
Беспорядки из-за смерти афроамериканца охватили более 10 городов США
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
В РФ вырастут штрафы за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты
В Красноярске завели дело после нападения на инкассаторов
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря