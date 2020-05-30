Вирусолог назвал необходимым соблюдение мер безопасности на улице

Ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, необходимо снимать постепенно - резкая отмена мер безопасности может привести к повторным вспышкам заболевания. Об этом заявил вирусолог, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Аграновский.

"Занятия спортом, прогулки в парках - я все это приветствую. А то, что ограничения снимаются постепенно, это тоже хорошо. Не надо ничего резко делать, если это возможно", - сказал доктор в интервью "KP.Ru".

Он добавил, что снятие ограничений приводит к более частым контактам людей, что потенциально опасно. Поэтому ношение масок и соблюдение других мер предосторожности должно быть обязательным - это может быть неудобно, но необходимо.

Напомним, с 1 июня в столице будут введены послабления в режиме самоизоляции. Горожане смогут выходить на прогулки и занятия спортом, но при соблюдении ряда условий. Так, гулять жители разных домов смогут по графику, размещенному на сайте мэрии. Кроме того, будет усилен масочный режим.