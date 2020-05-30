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30.05.2020 03:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Аптеки Сахалина первыми в РФ получили право на онлайн-продажу лекарств

Текст: Татьяна Дмитракова

Аптечная сеть Сахалинской области стала первым государственным предприятием в стране, получившим разрешение на торговлю лекарствами с доставкой на дом. Об этом сообщило правительство региона.

Разрешение на дистанционную торговлю лекарственными препаратами выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Фото: iStock
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- Сахалинская область - один из немногих регионов, в котором сохранена государственная аптечная сеть. Это позволяет проводить модернизацию, внедрять современные цифровые технологии. В результате мы получаем конкурентное преимущество на фармрынке, можем регулировать ценообразование, - отметил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

Возможность заказать лекарственные препараты с доставкой на дом появится с 1 июня в Южно-Сахалинске. Позже к онлайн-продажам подключатся и районы области. Дистанционно можно будет купить только безрецептурные препараты. Продавать наркотические, психотропные, а также спиртсодержащие препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов запрещено.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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