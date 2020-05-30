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30.05.2020 11:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ограничительные мероприятия по COVID-19 продлены в ЕАО до 14 июня

Текст: Татьяна Дмитракова

Решение о продлении ограничительных мер принято на очередном заседании оперативного штаба и закреплено постановлением губернатора ЕАО № 160. Об этом сообщили в правительстве Еврейской автономии.

Ограничительные меры в Якутии продлили на две недели

- Регион не готов к первому этапу снятия ограничений, - отметил руководитель территориального Управления Роспотребнадзора Павел Копылов. - Важным показателем для ослабления режима является коэффициент распространения болезни: он не должен быть больше единицы. В ЕАО коэффициент существенно выше.

На 20 мая в области зарегистрирован 301 случай заболевания COVID-19. Один пациент находится в тяжелом состоянии, но в искусственной вентиляции легких не нуждается. Всего в инфекционные стационары госпитализировано 37 человек, 65 находятся на амбулаторном лечении. Зафиксировано три летальных исхода, 196 пациентов выписаны в связи с выздоровлением.

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