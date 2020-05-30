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30.05.2020 07:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ограничительные меры в Якутии продлили на две недели

Текст: Татьяна Дмитракова

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, предусматривающий продление ограничительных мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции на территории республики, до 14 июня 2020 года.

- Ситуация с COVID-19 остается в Якутии напряженной, поэтому о снятии ограничительных мер в населенных пунктах, где действует режим полной самоизоляции, сейчас не может идти речи, - подчеркнул глава республики. - Мы должны добиться неукоснительного исполнения всех ограничительных мер. Установленные ограничения, в том числе по режиму полной самоизоляции, достаточны для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

В Приморье режим повышенной готовности продлили до 15 июня

В перечень муниципальных образований, на территории которых действует режим самоизоляции, дополнительно включены село Майя и Харанский наслег Мегино-Кангаласского улуса, а также Ленский, Едейский, Искровский, Модутский, Никольский, Партизанский, Тастахский, Тюбинский, Хамагаттинский, Хатынг-Арынский, Хатырыкский, Хомустахский 1-й, Маймагинский, Бетюнский наслеги Намского улуса.

Айсен Николаев напомнил, что в столице республики в 29, 30, 31 мая объявлены днями санитарной обработки и дезинфекции для сокращения рисков заражения в общественных местах, объектах торговли, транспорта. Такие дни также сейчас проходят в Намском улусе.

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