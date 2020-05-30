Почти 100 приморцев излечились от COVID-19

За последние сутки 96 жителей Приморского края смогли победить коронавирусную инфекцию и выписаны из госпиталей. Об этом сообщили сегодня на заседании регионального оперативного штаба.

Заболевших за сутки почти в два раза меньше - 50 человек. Уже пятый день Приморье показывает хорошую тенденцию - выздоровевших больше заболевших.

- По состоянию на 30 мая из 1943 приморцев, заболевших коронавирусом с начала эпидемии, 1041 человек выздоровел, - уточнила заместитель председателя правительства Приморья - министр здравоохранения Анастасия Худченко. - Однако состояние почти 40 пациентов, проходящих лечение от COVID-19, требует круглосуточного наблюдения специалистов. Это тяжелые и очень тяжелые больные.