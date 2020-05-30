Вот уже несколько лет казанский приют "Колыбель" помогает беременным и матерям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Но вышло так, что в начале этого года он столкнулся с финансовыми проблемами и остался без здания. А недавно после непростых поисков "Колыбель" вновь обрела дом, да еще какой! Корреспондент "РГ" отправился к новоселам и узнал, как им живется.

Бесприютные

Наша газета давно дружит с республиканским центром поддержки материнства и детства "Умиление". Его сотрудники помогают беременным женщинам, находящимся в шаге от аборта, изменить свое решение, а матерям с детьми, оказавшимся без дома и средств к существованию, найти кров и работу.

Для них и был создан приют "Колыбель". В лучшие времена он имел в своем распоряжении кризисную квартиру и дом. Проект трижды выигрывал гранты президента РФ, которые позволяли ему арендовать жилье. Но в итоге приют сам оказался в кризисной ситуации.

- В ноябре прошлого года у нас закончились грантовые средства, - рассказывает руководитель центра "Умиление" Элина Галиуллина. - Мы дотянули до января благодаря пожертвованиям, но потом были вынуждены освободить дом в поселке Самосырово. Обращались и в исполком Казани, и к руководству Татарстана с просьбой предоставить жилье на безвозмездной основе, но нам отказали. В итоге мебель мы разместили в доме нашего знакомого, а оставшихся мам временно поселили в квартире на проспекте Победы, которая у нас оставалась.

Снять нормальное жилье для нескольких матерей с детьми, когда денег едва хватает даже на поддержку подопечных, задача из разряда фантастических. Но произошло чудо. Нашлись добрые люди, которые не просто подыскали дом, но и согласились оплачивать на первых порах его аренду. А ведь речь идет об огромном двухэтажном коттедже! Постояльцы "Колыбели" заехали туда как раз накануне введения в Татарстане режима самоизоляции.

- Первые недели большинству сотрудников пришлось работать дистанционно, поскольку приют людей принимал, но был на карантине, - говорит Элина Галиуллина. - Сначала их заселяли на проспект Победы, а затем переводили в новый дом. Мы радовались, что у нас хотя бы есть участок, где можно погулять детям.

Большой дом для маленькой Риты

Раньше мне уже доводилось бывать в кризисных квартирах "Колыбели". Все они были просторные и комфортные. Но такие хоромы приюту достались впервые. Дом площадью 1000 квадратных метров с девятью комнатами! Впрочем, многие из них пока совершенно пусты, а часть дома не достроена. Обустройство таких пространств дело не простое и затратное. Приюту нужны мебель, посуда, постельное белье, оргтехника и холодильная камера.

Пока здесь живут четыре мамы и семеро детей. Осматриваюсь в огромном зале и вижу у окна люльку с самой маленькой постоялицей приюта - четырехмесячной Ритой. По словам Элины Галиуллиной, ее мама Алена родом из Уфы. Воспитывалась она в детском доме и уже давно не имела своего угла. Несколько лет провела с сожителем в Москве в приюте для бездомных, но после введения режима самоизоляции тот закрылся.

Оказавшись с младенцем на улице, отправилась искать счастья в Казань. Здесь они также обрели пристанище в центре реабилитации для людей без определенного места жительства. Но там были условия, непригодные для проживания детей. В итоге их приютила "Колыбель". А муж, у которого давно были проблемы с законом, тем временем попал под следствие.

Трудотерапия на огороде

- Первое время Алену невозможно было разговорить. Она постоянно сидела на сумках, все порывалась уйти, опасаясь чего-то, и практически ничего не ела, - рассказывает Элина. - Но потихоньку освоилась, стала коммуникабельной. Сейчас мы оформляем ей пособия, потом она настроена работать. У нее есть специальность штукатура-маляра.

А еще выяснилось, что молодая женщина по образованию агроном и долгое время жила в деревне. Ее навыки пришлись как нельзя кстати, ведь вместе с домом "Колыбель" получила участок в 15 соток. Алена и помогла засадить грядки.

Огороду в "Колыбели" несказанно рады. Это и трудотерапия, и хорошее подспорье в хозяйстве. Сотрудники приюта вместе с мамами трудились на земле все майские праздники. Помогали им и дети. Сделали теплицы, посадили помидоры, перец, редис, картошку, клубнику и кукурузу. А еще на территории коттеджа есть пустующий курятник. И не исключено, что в будущем здесь займутся разведением кур.

А что касается более глобальных планов, то на базе нового приюта Элина Галиуллина намерена создать Центр помощи семьям Татарстана.

- Чтобы они могли обращаться к нам на горячую линию. Мы либо будем оказывать выездную помощь, либо этим займутся добровольцы на местах.

Четыре сестры

Пока мы беседуем, на нас буквально виснут три сестрички-погодки - Настя, Софья и Даша. Есть у них и младшая полугодовалая сестренка Лиза. Впервые их мама Люция оказалась в "Колыбели" почти два года назад и стала одной из старожилок приюта. За плечами у нее тоже детдом: мать пила, и ее лишили материнских прав. Отца первых трех ее дочерей посадили. А в квартиру, где она прописана, не пустил брат. В какой-то момент детей у Люции забрали.

Наконец администрация Советского района Казани обратилась в центр "Умиление" с просьбой "сделать с ней что-нибудь". Благодаря "Колыбели" мать воссоединилась с дочками и обрела угол. Впрочем, сама Люция человек беспокойного нрава. Она то уходила, то вновь возвращалась в приют. И в последний раз пришла с новорожденной Лизой.

За прием новых подопечных и порядок в приюте отвечает координатор Мелания Апраксина. Она в "Колыбели" два года и всей душой прикипела к своей работе. С мамами и детьми проводит сутки напролет. Решает все их насущные проблемы.

- Это как моя большая семья, самой-то пока Господь детишек не дал, - говорит она. - Работа очень нравится. Хотя тяжело бывает пропускать через себя их истории. Они же сюда не от хорошей жизни попали. Так что иногда надо отстраняться.

До свадьбы заживет...

Моей следующей собеседницей стала психолог Аида Фиогбе. "Колыбель" - это не просто место, где можно переждать жизненное ненастье. Здесь стараются сделать так, чтобы человек, покинув стены приюта, крепко встал на ноги. А для этого необходимо переосмыслить прошлое и осознать ошибки.

- С каждой подопечной мы обязательно обсуждаем цели на будущее, спрашиваем, какой они видят свою жизнь. При знакомстве объясняем, что у нас здесь не санаторий и бездельничать нельзя. Есть определенная трудотерапия, график дежурств. Выясняем, готовы ли они, иначе быстро на шею сядут и поедут.

Работают здесь в игровой форме и с детьми. По словам психолога, до семи лет ребенок находится на одной волне с матерью. И если она испытывает стресс, он это чувствует, что выражается в повышенной тревожности. Но сколько бы усилий ни прикладывал психолог и другие специалисты приюта, все зависит от настроя мамы.

- Многие женщины попадают в сложные ситуации из-за своего инфантилизма и излишней доверчивости, - говорит Аида Фиогбе. - Я разделяю наших подопечных на две категории. Есть те, кто настолько укоренились в своей модели поведения, что измениться им будет непросто. Но тем не менее мы можем направить их в нужную сторону: помочь с оформлением документов и поиском работы. А есть женщины сознательные. Все у них было хорошо, но внезапно они попали в критическую ситуацию.

Был случай, когда мама пришла с двумя детьми, без вещей. Жили в подвале многоквартирного дома, она работала дворником. За четыре месяца в приюте эта женщина, медсестра по образованию, подтвердила свою квалификацию и устроилась на работу. В итоге нашла бесплатное жилье в обмен на обслуживание пожилого человека.

Уже позже я узнала, что она вышла замуж за врача, съездила в отпуск за границу. Мы ведем статистику тех, кто у нас вступил в брак. На данный момент это семь женщин. С большинством бывших подопечных мы на связи. И когда видим в соцсетях очередные фотографии свадьбы или новорожденных детей, то радуемся. Значит, наши усилия были не напрасны.