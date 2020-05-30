Михаил Мурашко открыл в Башкирии госпиталь для пациентов с COVID-19

Новости

Жена Малкина рассказала о патриотизме и американском гражданстве мужа 12:23
Стала известна летняя программа детских технопарков Москвы 12:03
Когда можно проехать на красный сигнал светофора 12:03
В Красноярске завели дело после нападения на инкассаторов 11:44
Лучший боец UFC пригрозил уходом из промоушена 11:39
В Чечне 100-летняя женщина вылечилась от коронавируса 11:36
В Москве почти 85% новых пациентов с COVID-19 младше 65 лет 11:31
Ограничительные мероприятия по COVID-19 продлены в ЕАО до 14 июня 11:25
Московские врачи выехали для помощи медикам в Псковскую и Владимирскую области 11:25
В Москве во время непогоды были повалены 50 деревьев 11:19
Полсотни самолетов и вертолетов ЧФ примут участие в Параде Победы 11:15
Май может побить рекорд по осадкам в Москве 11:13
В России появится новый знак отличия "Почетный наставник" 11:03
В Псковской области нашли тело второй утонувшей 15-летней девочки 11:00
В США уровень безработицы достигнет рекордных 20 процентов 10:55
Видео: в США черепаха насквозь пробила лобовое стекло автомобиля 10:30
Нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео 10:28
В Атланту из-за массовых беспорядков вводят Национальную гвардию 10:21
Дневник офицера СС раскрыл возможное местонахождение золота нацистов 10:01
Московские врачи вылечили от коронавируса более 78 тысяч человек 09:59
Бирюков: Более 500 декоративных яблонь зацвели в Москве 09:40
Скорый поезд "Россия" с июля станет ежедневным 09:37
В Якутии выявлено 114 новых случаев COVID-19 09:30
В Красноярске неизвестные напали на инкассаторов 09:15
Почти 100 приморцев излечились от COVID-19 09:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
30.05.2020 12:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Михаил Мурашко открыл в Башкирии госпиталь для пациентов с COVID-19

Текст: Гульназ Данилова
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко открыл построенный под Уфой клинико-диагностический инфекционный центр. Новое лечебное учреждение уже 1 июня начнет принимать пациентов с COVID-19. Сюда переведут и пациентов, которые сейчас лечатся в 43 больницах, расположенных в городах и районах республики.

Выглядит инфекционный центр довольно необычно - как цветок курая: семь одноэтажных корпусов лучами расходятся в стороны от сердцевины. Это не просто творческая находка архитекторов. Благодаря такому решению удалось сократить длину коридоров, чтобы пациенты и персонал тратили меньше времени на перемещение.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Роспотребнадзор намерен получить вакцину до начала "второй волны" COVID-19

Инфекционные больные, которых привозят "скорые", попадают в боксированные палаты через внешний шлюз, исключающий контакт с другими пациентами. Пациенты, завершившие лечение, составляют один поток выписывающихся. Чистые материалы поступают с "чистой" зоны к своему отделению, а инфицированные материалы и медицинские отходы отводятся через "грязную" зону.

В инфекционном центре 100 боксированных палат, в том числе 82 лечебных и 18 реанимационных - шесть детских и 12 взрослых.

В Центре есть отделение диагностики, лаборатория, аптека, отделение дезинфекции и центрально-стерилизационное, кабинеты компьютерной томографии, ультразвуковой, функциональной и рентгендиагностики, комфортабельное общежитие для персонала на 46 мест.

Медицинское оснащение включает в себя 72 ИВЛ, в том числе 20 аппаратов, которые могут быть установлены в боксах, высокоэффективный мультиспиральный компьютерный томограф на 128 срезов, три переносных цифровых рентген- аппаратов, комплекс оборудования для реанимационных боксов, комплекс чистых помещений и систему снабжения медицинскими газами.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
В Чечне 100-летняя женщина вылечилась от коронавируса

Все инженерные коммуникации выведены выше перекрытий, и значит, контроль, техобслуживание и ремонт можно производить без контакта с персоналом лечебного учреждения и пациентами.

Имеется собственная очистная станция дезинфекции сточных вод, автомойка для автомобилей, в том числе "скорых", заезжающих на территорию.

Штатная численность персонала - 52 человека, в том числе 10 врачей. Но в период пиковой нагрузки могут работать 154 человек, в том числе 28 врачей.

Центр, стоимость которого оценивается примерно в 1,8 миллиарда рублей, был построен в рекордно короткие сроки - всего за 55 дней. Он возводился по технологии легких стальных конструкций.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Для отличившихся в борьбе с COVID-19 медиков будут учреждены награды

Михаил Мурашко, осмотревший инфекционный центр, отметил его высокую функциональность - при необходимости здесь легко можно перекрывать пути для профилактики внутрибольничной инфекции.

- То, что я сегодня увидел, - это великолепные инженерные, технологические, медицинские решения. Конструкции энергоэффективны, что снижает нагрузку на содержание здания. Инженерная система позволяет обеспечить кислородом, закисью азота, сжатым воздухом - все это крайне важно для работы реанимационных и экстренных служб во всем учреждении. Грамотно спланирована рентген- и лабораторная диагностика. Организовано абсолютно безопасное обращение с медицинскими отходами, со сточными водами - в таких типах стационаров это ключевой фактор. Для персонала есть общежитие, что важно для безопасности медиков и их семей. Надо отметить еще такой момент - для реализации таких проектов нужны подготовленные кадры. Персонал, заходящий сюда, должен пройти подготовку на манекенах, и это было сделано в содружестве с Башкирским государственным медицинским университетом. Персонал должен чувствовать себя защищенным при работе с такой категорией пациентов. Конечно, есть страхование, но лучше все сделать так, чтобы не доводить до экстренных ситуаций.

Михаил Мурашко сообщил, что выработанные в Башкирии подходы необходимо применить в модернизации первичного звена здравоохранения.

- С учетом новых вызовов амбулаторно-поликлинические подразделения должны быть приспособлены для распределения потоков обращающихся - температурящих, взрослых и детей, - подчеркнул он.

Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Дату голосования по Конституции назначат с учетом мнения Минздрава
Беспорядки из-за смерти афроамериканца охватили более 10 городов США
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Правительство выделило на выплаты медработникам более 22 миллиардов рублей
В Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование