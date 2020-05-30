Михаил Мурашко открыл в Башкирии госпиталь для пациентов с COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко открыл построенный под Уфой клинико-диагностический инфекционный центр. Новое лечебное учреждение уже 1 июня начнет принимать пациентов с COVID-19. Сюда переведут и пациентов, которые сейчас лечатся в 43 больницах, расположенных в городах и районах республики.

Выглядит инфекционный центр довольно необычно - как цветок курая: семь одноэтажных корпусов лучами расходятся в стороны от сердцевины. Это не просто творческая находка архитекторов. Благодаря такому решению удалось сократить длину коридоров, чтобы пациенты и персонал тратили меньше времени на перемещение.

Инфекционные больные, которых привозят "скорые", попадают в боксированные палаты через внешний шлюз, исключающий контакт с другими пациентами. Пациенты, завершившие лечение, составляют один поток выписывающихся. Чистые материалы поступают с "чистой" зоны к своему отделению, а инфицированные материалы и медицинские отходы отводятся через "грязную" зону.

В инфекционном центре 100 боксированных палат, в том числе 82 лечебных и 18 реанимационных - шесть детских и 12 взрослых.

В Центре есть отделение диагностики, лаборатория, аптека, отделение дезинфекции и центрально-стерилизационное, кабинеты компьютерной томографии, ультразвуковой, функциональной и рентгендиагностики, комфортабельное общежитие для персонала на 46 мест.

Медицинское оснащение включает в себя 72 ИВЛ, в том числе 20 аппаратов, которые могут быть установлены в боксах, высокоэффективный мультиспиральный компьютерный томограф на 128 срезов, три переносных цифровых рентген- аппаратов, комплекс оборудования для реанимационных боксов, комплекс чистых помещений и систему снабжения медицинскими газами.

Все инженерные коммуникации выведены выше перекрытий, и значит, контроль, техобслуживание и ремонт можно производить без контакта с персоналом лечебного учреждения и пациентами.

Имеется собственная очистная станция дезинфекции сточных вод, автомойка для автомобилей, в том числе "скорых", заезжающих на территорию.

Штатная численность персонала - 52 человека, в том числе 10 врачей. Но в период пиковой нагрузки могут работать 154 человек, в том числе 28 врачей.

Центр, стоимость которого оценивается примерно в 1,8 миллиарда рублей, был построен в рекордно короткие сроки - всего за 55 дней. Он возводился по технологии легких стальных конструкций.

Михаил Мурашко, осмотревший инфекционный центр, отметил его высокую функциональность - при необходимости здесь легко можно перекрывать пути для профилактики внутрибольничной инфекции.

- То, что я сегодня увидел, - это великолепные инженерные, технологические, медицинские решения. Конструкции энергоэффективны, что снижает нагрузку на содержание здания. Инженерная система позволяет обеспечить кислородом, закисью азота, сжатым воздухом - все это крайне важно для работы реанимационных и экстренных служб во всем учреждении. Грамотно спланирована рентген- и лабораторная диагностика. Организовано абсолютно безопасное обращение с медицинскими отходами, со сточными водами - в таких типах стационаров это ключевой фактор. Для персонала есть общежитие, что важно для безопасности медиков и их семей. Надо отметить еще такой момент - для реализации таких проектов нужны подготовленные кадры. Персонал, заходящий сюда, должен пройти подготовку на манекенах, и это было сделано в содружестве с Башкирским государственным медицинским университетом. Персонал должен чувствовать себя защищенным при работе с такой категорией пациентов. Конечно, есть страхование, но лучше все сделать так, чтобы не доводить до экстренных ситуаций.

Михаил Мурашко сообщил, что выработанные в Башкирии подходы необходимо применить в модернизации первичного звена здравоохранения.

- С учетом новых вызовов амбулаторно-поликлинические подразделения должны быть приспособлены для распределения потоков обращающихся - температурящих, взрослых и детей, - подчеркнул он.