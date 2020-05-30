В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице. О том, что Минздрав региона начал свое расследование этого случая, сообщил у себя в Instagram глава ведомства Давид Мелик-Гусейнов.

Главврач "Больницы скорой медицинской помощи Дзержинска" Михаил Гуткин пояснил, что вызов поступил в 17:59 29 мая. "Скорая" приехала по указанному адресу в 18:15 и обнаружила женщину, лежащую на земле с новорожденным ребенком. Мать и малыша отправили в местный перинатальный центр.

Женщина на учете в консультации не состояла, свой срок беременности назвать не смогла. Известно. что она является жительницей другого города. Из документов у нее с собой была только ксерокопия паспорта.

В перинатальный центр роженицу и ребенка доставили в 18:40. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. "Продолжаю изучение всех причин. Главное, что мама и малыш в порядке", - написал Давид Мелик-Гусейнов.