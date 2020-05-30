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30.05.2020 09:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске неизвестные напали на инкассаторов

Текст: Надежда Столярчук

В Кировском районе Красноярска неизвестные напали на инкассаторскую машину и ранили двух человек, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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ЧП произошло сегодня утром на улице Щорса.

- Раненые находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления лиц, причастных к нападению. Введен специальный план, - рассказали в краевом МВД.

В ведомстве добавили, что по тревоге подняты все оперативные службы городской полиции и сотрудники уголовного розыска. Ориентировки переданы на все посты и ближайшие районы края. Известно, что подозреваемые могут передвигаться на автомобиле либо Grand Cherokee или Range Rover.

О том, сколько было нападавших и какая сумма похищена, не сообщается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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