В Красноярске неизвестные напали на инкассаторов

В Кировском районе Красноярска неизвестные напали на инкассаторскую машину и ранили двух человек, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

ЧП произошло сегодня утром на улице Щорса.

- Раненые находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления лиц, причастных к нападению. Введен специальный план, - рассказали в краевом МВД.

В ведомстве добавили, что по тревоге подняты все оперативные службы городской полиции и сотрудники уголовного розыска. Ориентировки переданы на все посты и ближайшие районы края. Известно, что подозреваемые могут передвигаться на автомобиле либо Grand Cherokee или Range Rover.

О том, сколько было нападавших и какая сумма похищена, не сообщается.