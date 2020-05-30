В Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов. Информацию подтвердили в региональном отделении МВД РФ. В ведомстве сообщили, что преступление совершено на улице Щорса​​​ в Кировском районе. Подозреваемые скрылись на автомобиле - либо Grand Cherokee, либо Range Rover.

"В результате нападения два инкассатора были ранены. Сейчас они доставлены больницу. Полиция разыскивает злоумышленников", - со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет ТАСС.

На территории введен в действие план-перехват, задействованы все оперативные службы муниципального управления МВД России "Красноярское". К расследованию подключились и сотрудники краевого Управления уголовного розыска ГУ МВД России.