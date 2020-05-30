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30.05.2020 13:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стали известны подробности ночной перестрелки в Ингушетии

Текст: Николай Грищенко

В результате ночной перестрелки в ингушском селе Сурхахи пострадали пять человек. Сотрудниками отдела МВД России по Назрановскому району возбуждено уголовное дело.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как сообщает пресс-служба МВД региона, сообщение о драке и стрельбе на улице Партизанской в селе Сурхахи поступило ночью 29 мая. Около 20 -30 человек проникли во двор частного домовладения и напали на проживавших там людей. Обороняясь хозяева стали отстреливаться из травматического и охотничьего оружия. В результате пяти нападавшим потребовалась медицинская помощь.

Полицейские задержали двух жителей Назрановского района, которые добровольно выдали оружие. Возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Ранее сообщалось, что конфликт возник на религиозной почве, когда несколько человек решили выйти из клана батал-хаджинцев.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

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