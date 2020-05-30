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30.05.2020 11:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Чечне 100-летняя женщина вылечилась от коронавируса

Текст: Анна Юркова

В Урус-Мартановском районе Чеченской Республики 100-летняя жительница с даигназом COVID-19 после лечения благополучно выписалась из больницы домой. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в прямом эфире на официальной странице Министерства здравоохранения Чечни в instagram.

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- Из разговоров с врачами я узнал, что возраст и сопутствующие болезни уже не имеют значения для выздоровления. Есть хороший пример - в Урус-Мартановском районе женщина, которой почти сто лет, выписалась домой, - говорит Рамзан Кадыров. - Сейчас наши врачи справляются с самыми тяжелыми случаями - спасли человека, у которого три раза останавливалось сердце, имелся избыточный вес, повышенный сахар. Я навещал этого пациента, когда он лежал в городской больнице № 4, а сейчас он уже находится дома.

По данным федеральной службы Роспотребнадзора за весь период пандемии в Чечне выявлено 1209 случаев коронавирусной инфекции, 825 человек выписались по выздоровлению, 13 пациентов скончались.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика COVID-19. Мы справимся!

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