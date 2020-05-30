В ходе спецоперации в Ингушетии уничтожены два боевика

В Ингушетии при проведении контртеррористической операции в городе Сунжа спецназом ФСБ ликвидированы двое боевиков.

Как сообщает ТАСС, после нескольких часов перестрелки спецоперация завершилась. На месте боестолкновения работают взрывотехники, после чего к осмотру места происшествия приступят криминалисты.

Напомним, что сегодня в одном из хозяйственных помещений кафе "Смак" были блокированы вооруженные боевики. В 14.30 минут решением начальника регионального управления ФСБ в городе был введен режим КТО.

После того как попытки склонить бандитов сдаться в плен не увенчались успехом. Спецназ ликвидировал боевиков. Личности устанавливаются. Информации о раненных силовиках и мирных жителях не поступало.