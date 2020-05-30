В Ингушетии несколько человек ранены в перестрелке

В ингушском селе Сурхахи между участниками одного религиозного течения произошел конфликт, переросший в перестрелку.

Как сообщает ТАСС, ссора произошла на религиозной почве, когда несколько человек решили выйти из клана батал-хаджинцев. Выяснение отношений между членами религиозной общины закончилось применением оружия.

В результате пострадали несколько человек, которые с различными травмами доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента и ищут участников стрельбы.