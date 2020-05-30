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30.05.2020 17:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии завершилась активная часть антитеррористической операции

Текст: Николай Грищенко
Фото: НАК Фото: НАК
Фото: НАК

Бой в ингушском городе Сунжа между спецназом ФСБ и боевиками завершен. После прекращения перестрелки пожарные приступили к тушению пожара, возникшего в хозяйственных постройках на месте боестолкновения.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Режим КТО введен в одном из городов Ингушетии

Как сообщает ТАСС, активная часть антитеррористической операции завершена. Информация о раненных и количестве уничтоженных боевиков не сообщается, и другие подробности перестрелки не сообщаются.

Напомним, что режим КТО в городе Сунжа введен с 14:30 в районе, ограниченном улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южная и Гарданова.

Ранее 14 мая на границе Чечни и Ингушетии правоохранители начали поиск группы боевиков Аслана Бютукаева. Силовики прочесывали леса Сунженского района республики и долины рек Асса и Фортанга.

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Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Режим КТО на Кавказе

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