В Ингушетии завершилась активная часть антитеррористической операции

Бой в ингушском городе Сунжа между спецназом ФСБ и боевиками завершен. После прекращения перестрелки пожарные приступили к тушению пожара, возникшего в хозяйственных постройках на месте боестолкновения.

Как сообщает ТАСС, активная часть антитеррористической операции завершена. Информация о раненных и количестве уничтоженных боевиков не сообщается, и другие подробности перестрелки не сообщаются.

Напомним, что режим КТО в городе Сунжа введен с 14:30 в районе, ограниченном улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южная и Гарданова.

Ранее 14 мая на границе Чечни и Ингушетии правоохранители начали поиск группы боевиков Аслана Бютукаева. Силовики прочесывали леса Сунженского района республики и долины рек Асса и Фортанга.

В ингушском городе Сунжа введен режим КТО — силовики заблокировали группу боевиков и ведут бой pic.twitter.com/SaUGzIOctc — НТВ (@ntvru) May 30, 2020

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