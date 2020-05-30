В Махачкале в ДТП на светофоре погибли три человека

В Махачкале на проспекте Аметхана Султана автомобиль Mercedes-Benz врезался в ВАЗ-21099. В результате ДТП три человека погибли.

Как сообщает пресс-служба МВД региона, причиной аварии стало несоблюдение 23-летним водителем иномарки очередности проезда на регулируемом перекрестке. От удара машины загорелись.

Пассажир Mercedes-Benz и водитель ВАЗ-21099 скончались на месте. Другой 22-летний мужчина умер в больнице Махачкалы.

Следственно-оперативная группа МВД выясняет все обстоятельства произошедшей аварии.