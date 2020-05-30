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30.05.2020 15:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Махачкале в ДТП на светофоре погибли три человека

Текст: Николай Грищенко

В Махачкале на проспекте Аметхана Султана автомобиль Mercedes-Benz врезался в ВАЗ-21099. В результате ДТП три человека погибли.

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Как сообщает пресс-служба МВД региона, причиной аварии стало несоблюдение 23-летним водителем иномарки очередности проезда на регулируемом перекрестке. От удара машины загорелись.

Пассажир Mercedes-Benz и водитель ВАЗ-21099 скончались на месте. Другой 22-летний мужчина умер в больнице Махачкалы.

Следственно-оперативная группа МВД выясняет все обстоятельства произошедшей аварии.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала

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