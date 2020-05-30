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30.05.2020 08:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Беглов: Петербург еще не вышел на плато по коронавирусу

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербург еще не вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Число выявленных случаев превышает количество вылечившихся от COVID-19. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов во время посещения поликлиники №42 Московского района, которая перепрофилируется под стационар для лечения пациентов с коронавирусом.

Фото: iStock
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Глава города отметил, что на сегодня в Петербурге создано порядка 10 тысяч коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом, это превышает требования Минздрава.

- Но этого все равно недостаточно, потому что сегодня число заболевших превышает число выздоровевших. Пока эта тенденция сохраняется, мы еще не вышли на плато, - отметил Александр Беглов.

Таки образом, Петербург продолжает наращивать коечный фонд. В поликлинике №42 медицинские кабинеты переоборудовали в палаты. Обустроена "чистая" и "грязная" зоны. Работать в учреждении будут сотрудники больницы №20.

Кроме того, в ближайшее время в "Ленэкспо" планируется оборудовать еще 500 коек для пациентов, у которых COVID-19 проходит в легкой или среднетяжелой форме.

На сегодняшний день в Петербурге подтверждено 15215 случаев коронавирусной инфекции, из них 369 за минувшие сутки. 5113 человек выздоровели, 178 скончались.

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