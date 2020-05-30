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30.05.2020 08:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Новгородчине штрафы за борщевик решили оставлять в муниципалитетах

Текст: Елена Николаева (Новгородская область)
В Новгородской области штрафы, которые взимаются с владельцев земельных участков за борщевик, теперь будут оставаться в муниципалитетах. Соответствующие поправки в региональный закон депутаты Новгородской областной думы приняли накануне.

Суммы внушительные. Так, штраф для граждан, которые не борются с борщевиком Сосновского на своих участках, составляют от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц сумма составляет 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Сегодня городские и сельские поселения в Новгородской области практически оставлены один на один с этим ядовитым растением. Муниципалитеты обязаны и очаги распространения борщевика выявлять, и нерадивых собственников к ответственности привлекать, и самостоятельно изыскивать средства на борьбу с этим непростым сорняком.

- Причем изыскивать эти средства нам приходится из так называемой "внебюджетки", потому что каких-либо областных субвенций не предусмотрено. Я знаю, что в Новгородской области большие штрафы за борщевик, но все они шли в областную казну. Не слышал, чтобы кому-то из сельских поселений оттуда удалось выпросить деньги на раундап (гербицид, используемый для борьбы с сорняками. - Прим.ред) , - рассказывает

Виктор Кондратьев, глава Залучского сельского поселения Старорусского района. - В прошлом году мы потратили почти 20 тысяч рублей из бюджета сельского поселения на покупку раундапа и своими силами производили обработку двух гектаров муниципальных земель и трех гектаров земель сельхозугодий, где вырос борщевик. Для нас это большие суммы.

О том, чтобы заключить договор на уничтожение борщевика со специализированной организацией, поселения и не мечтают. Слишком дорого. И пока в деревнях решают, на что потратить скромные суммы (на окос зараженных участков, на вспашку или химобработку), борщевик Сосновского продолжает завоевывать в распространения по данным Россельхознадзора составляет более 6,5 тысяч гектаров, в том числе на землях сельхозназначения - 4 тысячи гектаров. Самыми неблагополучными районами являются Новгородский, Боровичский и Хвойнинский.

- Когда штрафы за борщевик будут оставаться в муниципалитетах, то у глав сельских поселений появится большая заинтересованность по борьбе с ядовитым сорняком. Создание комиссий и оформление протоколов - дело хлопотное, но оно себя оправдает, - считает вице-спикер Думы Новгородской области Ольга Борисова.

Она отметила, что штрафы за борщевик муниципалитеты вправе потратить не только на химобработку зараженных участков, а на любые цели: благоустройство, замену коммуникаций, ремонт муниципальных объектов.

Депутат рассказала, что новгородские парламентарии, члены областного правительства и владельцы сельхозугодий изучали опыт борьбы с борщевиком Сосновского в других регионах страны. Успешнее всего работа идет там, где созданы региональные программы и средства на их реализацию закладываются в бюджеты субъектов федерации. Но на войне с борщевиком, как на любой другой войне - все средства хороши. И пусть Новгородскую область, когда она вводила в 2018 году большие штрафы за борщевик для юридических лиц (до одного миллиона рублей), упрекали в чрезмерно крутых мерах, но это не тот случай, когда надо миндальничать.

Фото: Светлана Сибина/РГ
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Сорняк удивительно живуч, выкашивать его всходы на одном и том же месте требуется не менее 2-3 лет подряд, не давая ему подняться и создать соцветия. Семена сохраняют всхожесть в земле до семи лет. У этого растения смертельно ядовиты и корни, и листья, и пыльца. Кожные ожоги ужасно болезненные и лечатся очень сложно. Есть и летальные случаи.

В 2018 году борщевик Сосновского был официально признан сорняком и включен в Отраслевой классификатор сорных растений под порядковым номером 5506. Это позволило многим регионам сформировать полноценные программы по борьбе борщевиком, подкрепляя их хорошим финансированием. А в дотационных регионах пока остается надеяться на "внебюджетку" и штрафы.

Кстати, опыт успешной борьбы с борщевиком в Новгородской области есть.

- Мы знаем, где у нас вдоль дорог в прошлые годы рос борщевик. Весной выходим в рейды. Как только появляются побеги, мы скашиваем зеленую массу и не распыляем раундап над плантацией, как это обычно делают, а методично впрыскиваем его концентрат в сердцевину каждого срезанного ствола. И так несколько раз в течение года. Хлопотно, но зато наше поселение считается чистым от борщевика. Причем тратим из "внебюджетки" на такую химпрополку не более 3 тысяч, - рассказывает глава Медниковского сельского поселения Старорусского района Людмила Бобрукевич. И добавляет, что добились всего этого благодаря активности местных жителей. Если обнаруживают хоть один борщевик где-нибудь в деревнях, у леса, на полях, то тут же сообщают поселковой администрации, мимо никто не пройдет.

Экономика АПК Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

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