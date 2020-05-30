В центре Петербурга дважды сбили четырехлетнюю девочку

В Петербурге врачи борются за жизнь и здоровье четырехлетней девочки, которая дважды попала под колеса автомобилей на Стрелке Васильевского острова.

Девочка переходила дорогу в неположенном месте, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Установлено, что вначале ребенка сбил автомобиль Hyundai, за рулем которого находился 29-летний мужчина. Далее на девочку наехала Toyota под управлением мужчины 1969 года рождения.

"Скорая" приехала быстро, девочку увезли в больницу, врачи называют ее состояние тяжелым. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося, в частности, устанавливают, где были родители девочки и почему они допустили, что ребенок оказался на проезжей части. Выясняется также имелась ли у водителей возможность предотвратить наезд на ребенка.