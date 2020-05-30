В Петербурге у заводской проходной автомобиль сбил двух пешеходов

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства наезда на двух пешеходов у проходной одного из заводов, расположенных на Канатном переулке в Петродворцовом районе городе.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, наезд произошел ночью. Один из пешеходов скончался на месте, второй - госпитализирован в тяжелом состоянии.

Водитель на неустановленном автомобиле скрылся с места происшествия. Сейчас он объявлен в розыск.

Сотрудники полиции опрашивают немногочисленных свидетелей и просматривают камеры видеонаблюдения. Параллельно устанавливаются личности пешеходов. Пока известно лишь, что это мужчины, на вид им 25-30 лет.