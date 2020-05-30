В Петербурге военные приступили к репетициям парада

Военнослужащие Западного военного округа приступили к тренировкам парада Победы, который состоится в Санкт-Петербурге 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Командующий войсками Западного военного округа, Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев провел рабочее совещание по подготовке и проведению парада, посвященного 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

- В Санкт-Петербурге 24 июня в военном параде на Дворцовой площади примет участие 4,8 тысяч военнослужащих, сотрудников силовых ведомств региона, а также курсантов военных вузов, суворовцев и воспитанников юнармейских отрядов, - сказал он. - Самые юные участники предстоящего парада смогут принять в нем участие только с разрешения родителей или их законных представителей.

Командующий войсками ЗВО потребовал от руководителей подразделений обратить особое внимание на комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, дезинфекцию помещений для проживания участников парада и транспортных средств. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.

Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты - перчатками, медицинскими масками и антисептиками.

Сейчас участники парада приступили к тренировкам, которые проводятся в местах их постоянной дислокации.