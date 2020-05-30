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30.05.2020 15:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Волонтерский проект #Мывместе продолжит работу в Петербурге

Текст: Евгения Цинклер
Акция поддержки во время пандемии #Мывместе продолжит работу даже после отмены режима обязательной самоизоляции для пожилых петербуржцев.
Фото: Центр городских волонтеров. Фото: Центр городских волонтеров.
Фото: Центр городских волонтеров.

Волонтеры по-прежнему будут доставлять одиноким старикам продукты и лекарства, несмотря на то, что заявок становится совсем мало - иногда не больше сотни за день на весь Санкт-Петербург.

Фото: Центр городских волонтеров.
Волонтеры разных стран передали видеопривет добровольцам #Мывместе

- Проект #Мывместе будет продолжаться в масштабах страны до тех пор, пока введенные в связи с угрозой коронавируса ограничения не будут сняты во всех регионах. Да, заявок сейчас поступает мало и будет еще меньше. Но и волонтеров меньше - одни вернулись к работе, другие разъехались по дачам. Для тех, кто остался с нами и скучает без привычной нагрузки, всегда есть возможность помочь в фасовке и развозке благотворительных продуктовых наборов, - говорит Дмитрий Антонов, заместитель руководителя Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга. - Не буду скрывать, последние два месяца мы жили в очень жестком режиме. Особенно тяжело было вначале: количество заявок достигало шестисот в день, волонтеры не успевали их выполнять, порой возникали несогласованности и недоразумения. Но мы справились, благодаря большому количеству замечательных людей, подключившихся к проекту. Трудно сказать, кто из них пришел, следуя искреннему желанию помогать людям, а кто - потому что просто заскучал в самоизоляции. Впрочем, это неважно. Главное - результат. Он впечатляет: количество выполненных заявок от пожилых петербуржцев превышает 18 тысяч! А те, кто открыл для себя добровольчество, возможно, захотят продолжать работу в этом направлении и после #Мывместе подключатся к другим волонтерским проектам. Что тоже прекрасно. Нам часто задают вопрос, что дальше, будет ли продолжаться акция помощи одиноки старикам. Волонтеры не хотят бросать некоторых подопечных, которые явно нуждаются в поддержке. Знаете, это тонкий вопрос. Нельзя исключать, что душевный порыв пройдет, человек, который сейчас с головой ушел в добровольчество, вернется к работе и семье, и у него просто не будет хватать времени на заботу о посторонних бабушках и дедушках. Скорее всего, мы предложим таким активистам подключиться к центрам соцобслуживания, возможно, пройти обучение и продолжать помогать старикам на новом уровне. Что же касается Центра волонтеров, то мы со временем рассчитываем вернуться к нашей привычной деятельности - организации городских мероприятий.

Фото: Архив Евгении Шароновой
Петербургский волонтер #Мывместе: У нас появились "дедушки полка"

- Так получилось, что открытие отделения Фонда продовольствия "Русь" в Петербурге совпало с началом ограничений из-за угрозы COVID-19. И, как ни странно, это оказалось к лучшему. Волонтеры проекта #Мывместе активно подключись к нашей работе и оказали нам поистине неоценимую помощь. Вместе с ними мы за минувшие полтора месяца развезли 80 тысяч продуктовых наборов для нуждающихся пенсионеров и многодетных семей по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, - рассказывает Диана Кропотина, руководитель окружного отделения Фонда по СЗФО. - Сформировался пул автоволонтеров, которые готовы и в дальнейшем помогать с развозкой. Это люди, которые пришли к нам именно из проекта #Мывместе. Люди очень разные. Очень! Но все - позитивные, активные, не желающие сидеть дома и стремящиеся делать добро. Просто так. Ребята из спортклуба приходят на разгрузку: "Спортзалы сейчас закрыты, а у вас тут "физуха" на весь день". Девушки модельного вида развозят на своих дорогих машинах продуктовые наборы для пенсионеров. Студенты-айтишники работают на фасовке, как боги. У нас тут даже пары создаются! Помню, как пешая волонтерка долго искала себе напарника, а потом уехала с красавцем-волонтером. И это отнюдь не единственный случай… Пандемия закончится, а Фонд продолжит свою работу, и объемы у нас будут только расти. Мы, конечно, налаживаем доставку значительной части проднаборов через соцслужбы. Но необходимость в адресной доставке все равно останется. А значит, волонтерская помощь будет для нас актуальна всегда.

Кстати

Согласно оперативной сводке Смольного, волонтеры проекта #Мывместе выполнили 18282 заявки петербуржцев старше 65 лет, находящихся в самоизоляции.

Контакты

Единая справочная линия по вопросам, связанным с коронавирусом, в Санкт-Петербурге: 122.

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург COVID-19. Мы справимся!

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