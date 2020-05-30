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30.05.2020 16:58
Рубрика: Русское оружие
Проект: В регионах

На Кубани обнародовали документы о преступлениях фашистов в храмах

Текст: Анна Юркова

Государственный архив Краснодарского края в рамках федерального проекта "Без срока давности" обнародовал оцифрованные документы о злодеяниях немецких оккупантов на Кубани в годы Великой Отечественной войны. Большинство этих свидетельств никогда ранее не публиковались и были доступны только узкому кругу историков. Теперь с ними можно ознакомиться на сайте краевого архива, а в ноябре 2020 года эти уникальные материалы будут включены в один из томов издания "Без срока давности".

Фото: Getty Images
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В частности, специалисты обратили внимание на акт комиссии по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников в станице Воронежской Усть-Лабинского района Краснодарского края зимой 1943 года. Так, 30 января нацисты совместно с коллаборационистами - местными полицаями, явились к настоятелю местной Рождество-Богородицкой церкви, священнику Валериану Маляровскому, и потребовали от него предоставить им здание храма "для военных надобностей". Настоятель пытался возразить, но его оттолкнули и бесцеремонно взломали запоры двери. Немецкая комендатура и староста станицы также остались глухи к обращению священника. В итоге - вся утварь, жертвенник, иконостас, богослужебные книги, более 120 икон, в том числе и старинной живописи - были безжалостно расхищены или сожжены.

Самого же Валериана и его семью выдворили на улицу. После этого в здание согнали до 1000 советских военнопленных.

"Насильственное водворение в громадное каменное здание тысячи полуголодных, почти буквально раздетых и разутых пленников, при морозах более 20 градусов, при полном отсутствии каких-либо отопительных приборов, привело к тому, что церковь сделалась местом мучительной смерти от голода, холода и побоев 940 человек несчастных страдальцев", - приводятся слова в протоколе опроса Валерина Маляровского.

Мирным жителям запретили подходить к храму под угрозой расстрела. По свидетельствам очевидцев трупы погибших нацисты и конвоиры выбрасывали на церковный двор, а если среди них вдруг оказывался живой, "то его достреливали или докалывали штыками"

Аналогичные действия оккупантов приводит в своем отчете и председатель Краснодарской краевой комиссии по установлению и расследованию злодеяний нацистов первый секретарь краевого комитета ВКП(б) Петр Селезнев в мае 1944 года: "В селе Калинино Пашковского района церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы гитлеровцы превратили в баз, загонный двор для лошадей; …В станице Гостагаевской церковь превратили в кинотеатр, а затем в склад боеприпасов. Отступая, немцы хотели сжечь здание, но не успели из-за налета советской авиации. В станице Ивановской Красноармейского района церковь обратили в застенок гестапо, где убивали военнопленных и мирных граждан, о чем свидетельствовали трупы расстрелянных и замученных людей".

Фото: Государственный архив краснодарского края
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