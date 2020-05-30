Пьяный пассажир устроил дебош в самолете рейсом Екатеринбург-Краснодар

В аэропорту Краснодара полицейские задержали пьяного пассажира, требовавшего открыть дверь на борту самолета. Об этом сегодня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как стало известно, на борту воздушного судна, выполнявшего рейс "Екатеринбург-Краснодар", уроженец Хабаровского края, который находился в нетрезвом состоянии, ходил по салону, требовал от других пассажиров открыть ему дверь самолета. Мужчина вел себя агрессивно, сыпал ругательствами, игнорировал замечания членов экипажа.

- После посадки авиалайнера злоумышленник был задержан и доставлен в отделение полиции. В отношении него бы составлен протокол об административном нарушении. Кроме того, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего - рассказал Ирина Волк.