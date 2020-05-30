Полсотни самолетов и вертолетов ЧФ примут участие в Параде Победы

Пятьдесят самолетов и вертолетов Морской авиации и ПВО Черноморского флота примут участие в воздушной части Парада Победы, который состоится 24 июня. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан II ранга Алексей Рулев.

Авиатехника военного назначения вместе с авиацией Южного военного округа пролетит в небе над городами-героями Севастополь, Новороссийск и Керчь.

- Двадцать четвертого июня над Севастопольской бухтой жители города-героя увидят в воздухе парадный строй из 26 летательных аппаратов, в числе которых будут многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27П, штурмовики Су-25СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолеты Ту-134, Ан-26 и Бе-12, вертолеты Ка-27 и Ми-8, а также вертолеты армейской авиации из состава соединения ЮВО Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник", - уточнил Рулев.

В Керчи после пешего парада над Керченской бухтой зрители смогут увидеть 14 самолетов и вертолетов, а в Новороссийске над Цемесской бухтой парадным строем пролетят 10 летательных аппаратов.

Начальник отдела информобеспечения ЧФ отметил, что за несколько дней до запланированного Парада Победы пройдут контрольные пролеты и генеральная репетиция воздушной части.

Напомним, Министерство обороны РФ начало подготовку к Параду Победы, который состоится 24 июня на Красной Площади в Москве. Для парадных расчетов разработан ряд мер безопасности по недопущению распространения коронавируса. Военные парады в честь 75-летия Победы состоятся в 28 городах страны.