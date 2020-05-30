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30.05.2020 13:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ялте водитель разыскиваемого Интерполом авто наехал на гаишника

Текст: Алексей Вакуленко

В Ялте 43-летний житель Костромы за рулем автомобиля Mercedes, пытаясь скрыться от сотрудников дорожно-патрульной службы, наехал на госавтоинспектора. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
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Сотрудники ДПС остановили автомобиль, чтобы проверить документы на транспортное средство, поскольку в базах данных предварительно установили, что Mercedes находится в международном розыске по линии Интерпола. После того, как находившегося за рулем авто костромчанина пригласили в патрульный автомобиль, тот попытался скрыться. Совершая разворот, он наехал на инспектора ДПС, который находился на проезжей части. Однако злоумышленника задержал напарник травмированного полицейского.

Медосмотр показал, что инспектор получил легкие телесные повреждения, из-за чего он оказался от госпитализации.

Материалы в отношении водителя переданы в следственные органы. Автомобиль задержан и помещен на штрафплощадку.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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