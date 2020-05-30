В Крыму назвали людоедством позицию Чубарова насчет водной блокады

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов счел исполненной людоедства ненависть лидера запрещенного в России экстремистского "Меджлиса" Рефата Чубарова, призвавшего не допустить возобновления подачи воды на полуостров черех Северо-Крымский канал. Об этом юрист заявил в комментарии РИА Новости.

Ранее Чубарова призвал быть готовыми к тому, что Россия может "пойти на силовые действия" против Украины ради обеспечения полуострова водой, в связи с чем неоднократно подчеркивал недопустимость того, чтобы Украина возобновила подачу днепровской воды в Крым.

Глава рабочей группы удивился "людоедству", до которого в своей ненависти к крымчанам дошел лидер "Меджлиса".

- Хлебом не корми господина Чубарова, дай только наслать засуху на полуостров, бывший когда-то его родиной, - констатировал юрист.

При этом он допустил, что, имей Чубаров на то возможность, он бы лично "выпил всю воду в Северо-Крымском канале в Херсонской области", лишь бы исключить малейший шанс на возобновление водоснабжения полуострова.

Кроме того, опасения лидера "Меджлиса" насчет силовых действий со стороны России Молохов счел плодом его больного воображения.

Украина перекрыла подачу пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу весной 2014 года, после воссоединения полуострова с Россией. Эти поставки покрывали до 90 процентов потребностей республики в воде. За минувшие годы в Крыму был реализован проект использования подземных вод для водоснабжения населения полуострова.