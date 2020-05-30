В Крыму уточнили условия въезда для жителей других регионов

Глава Крыма Сергей Аксенов обязал с 1 июня уполномоченные органы власти обеспечить двухнедельную самоизоляцию всех, кто прибывает на территорию республики. Соответствующие изменения он внес в свой указ "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым".

Согласно документу, все прибывающие в Крым обязаны 14 дней со дня прибытия соблюдать самоизоляцию по месту жительства (пребывания). Если же у них нет условий для самоизоляции по месту жительства, то они подлежат медицинскому наблюдению в условиях обсерватора за собственный счет.

Двухнедельную самоизоляцию также должны соблюдать и проживающие с приехавшими из других субъектов РФ, а также граждане, в отношении которых приняты постановления главных государственных санитарных врачей об изоляции.

До 15 июня включительно лица старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями, обязаны не покидать места проживания за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью.

По-прежнему "до особого распоряжения" в республике сохраняется введенный с 12 мая масочный режим, в рамках которого при посещении всех общественных мест обязательно для всех граждан ношение медицинских масок. До 15 июня 2020 года приостановлены прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, оздоровительных детских лагерях, гостиницах и иных средствах размещения. Исключение сделано для лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Кроме того, на время действия режима повышенной готовности, как и раньше, запрещено проводить массовые мероприятия, в том числе публичные, деловые, спортивные, культурные, развлекательные.

Ранее глава Крыма высказался против обязательного тестирования на коронавирус всех приезжающих на полуостров туристов и персонала отелей в случае старта курортного сезона в ближайшее время.