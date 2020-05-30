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30.05.2020 17:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сочи отметили день города

Текст: Ирина Белова
Сегодня в Сочи состоялся день города в онлайн- и оффлайн-режиме. С самого утра по городу начали курсировать экскурсионные автобусы "Матрешки" с артистами. Они давали концерты во дворах - пели про лучший город, море и горы.
Фото: Ирина Белова Фото: Ирина Белова
Фото: Ирина Белова

Корреспондент "РГ" застала их в переулке Морском Центрального района. Местные жители слушали музыкальный концерт, высунувшись из окон. Случайные прохожие останавливались. И те, и другие снимали происходящее на камеры мобильных телефонов, чтобы запечатлеть трогательные моменты, ставшие редкостью на карантине. По их словам, это самые яркие впечатления за последние месяцы.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Сочи в День города прозвучит первый в истории курорта гимн

Напомним, на Кубани неделю назад сняли самоизоляцию, а карантин продлили до 6 июня.

С 13.00 на одном из местных каналов стартовал праздничный телемарафон, который продлится до 18.00.

Сочи поздравили президент страны, политики федерального уровня, губернатор, главы муниципалитетов Кубани и городов-побратимов, мэры курорта прошлых лет, почетные жители города, общественные и политические деятели, именитые спортсмены, известные артисты, внесшие в разные годы вклад в развитие и становление курорта.

Кроме того, в Сочи ко Дню города впервые в истории курорта написали официальный гимн Сочи. Музыкальную композицию создал композитор, народный артист России Алексей Евсюков, а исполняет гимн Сочинский симфонический оркестр под руководством Антона Лубченко.

- Примите самые теплые и искренние поздравления, - поздравил мэр Сочи Алексей Копайгородский местных жителей. - Вы - люди разных возрастов, национальностей, профессий и убеждений. Но всех вас объединяет любовь к родному городу и вера в его прекрасное будущее. Кто-то здесь родился и вырос, кто-то приехал позже. Но для каждого Сочи - это лучший город на Земле. Город, которым мы гордимся. Убежден, что главное богатство Сочи - это вы, его жители. Энергичные, трудолюбивые, гостеприимные и жизнерадостные. Именно вы создаете в городе особую атмосферу, благодаря которой Сочи любят и ценят миллионы россиян.

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