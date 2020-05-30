В Сочи отметили день города

Сегодня в Сочи состоялся день города в онлайн- и оффлайн-режиме. С самого утра по городу начали курсировать экскурсионные автобусы "Матрешки" с артистами. Они давали концерты во дворах - пели про лучший город, море и горы.

Корреспондент "РГ" застала их в переулке Морском Центрального района. Местные жители слушали музыкальный концерт, высунувшись из окон. Случайные прохожие останавливались. И те, и другие снимали происходящее на камеры мобильных телефонов, чтобы запечатлеть трогательные моменты, ставшие редкостью на карантине. По их словам, это самые яркие впечатления за последние месяцы.

Напомним, на Кубани неделю назад сняли самоизоляцию, а карантин продлили до 6 июня.

С 13.00 на одном из местных каналов стартовал праздничный телемарафон, который продлится до 18.00.

Сочи поздравили президент страны, политики федерального уровня, губернатор, главы муниципалитетов Кубани и городов-побратимов, мэры курорта прошлых лет, почетные жители города, общественные и политические деятели, именитые спортсмены, известные артисты, внесшие в разные годы вклад в развитие и становление курорта.

Кроме того, в Сочи ко Дню города впервые в истории курорта написали официальный гимн Сочи. Музыкальную композицию создал композитор, народный артист России Алексей Евсюков, а исполняет гимн Сочинский симфонический оркестр под руководством Антона Лубченко.

- Примите самые теплые и искренние поздравления, - поздравил мэр Сочи Алексей Копайгородский местных жителей. - Вы - люди разных возрастов, национальностей, профессий и убеждений. Но всех вас объединяет любовь к родному городу и вера в его прекрасное будущее. Кто-то здесь родился и вырос, кто-то приехал позже. Но для каждого Сочи - это лучший город на Земле. Город, которым мы гордимся. Убежден, что главное богатство Сочи - это вы, его жители. Энергичные, трудолюбивые, гостеприимные и жизнерадостные. Именно вы создаете в городе особую атмосферу, благодаря которой Сочи любят и ценят миллионы россиян.