Эндокринолог рассказал, как восполнить дефицит йода

Дефицит йода может не просто слегка ухудшить память, но и вызвать куда более серьезные сбои в работе организма. При этом в Сибири и на Урале нехватка этого важного элемента обусловлена самой местностью.

"Йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы. Его нехватка приводит к ее увеличению (появлению так называемого эндемического зоба). Но прежде чем это произойдет, пройдет немало времени. А вот плохая память, сниженный интеллект и недостаток бодрости проявятся незамедлительно", - говорят врачи.

Если сложно выучить стихотворение или запомнить номер телефона, то это всего лишь чуть усложнит быт. А вот если йода не достаточно в организме будущей матери, последствия могут быть куда серьезнее: у ребенка пострадает зрительная память, будет недостаточно развита речь.

О более тяжелых патологиях рассказала завотделением эндокринологии тюменской ОКБ №2 Наталья Романова. Например, диффузный токсический зоб (или Базедова болезнь). Так как гормоны щитовидной железы имеют множество физиологических функций, болезнь может проявляться по-разному.

"Если кто-то много лет не ходит к врачу, игнорируя плохое самочувствие столько, или пропускает прием лекарств - такие пациенты рискуют оказаться в стационаре, испытывая на себе все проявления болезни, начиная от потери веса, потливости и головных болей до серьезных нарушений сердечного ритма, слепоты и психического расстройства", - говорит доктор.

Самое тяжелое проявление диффузного зоба, представляющее угрозу жизни человека, это тиреотоксический криз: он наступает, когда в кровь одновременно выбрасывается огромное количество тиреоидных гормонов. Без медицинской помощи больной может впасть в кому и погибнуть.

При этом, отмечают специалисты, защитить свой организм очень просто: заменить на кухне обычную соль на йодированную - пяти граммов в день хватит для поддержки функции щитовидной железы.

Если же такая соль не нравится (многих не устраивает ее вкус и запах), то можно включить в свой рацион продукты, богатые йодом. Например, морскую капусту, печень трески, хурму и гречку. Подойдут и яблоки, морепродукты, картошка, шпинат, щавель, сыр - в них йода поменьше, но тоже достаточно.