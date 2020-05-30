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30.05.2020 16:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Несмотря на пандемию, в этом году на Ямале построят больше ста объектов

Текст: Елена Панова
В регионе продолжается реализация национальных проектов. Сейчас в округе стартовал строительный сезон. Пандемия не помешала реализации больших намеченных планов. Работы в эти дни ведутся практически на всей территории округа. На 136 стройплощадках возводятся 82 жилых дома и 44 объекта социальной сферы. Как отмечают в правительстве региона, уже до конца года планируется ввести больше ста объектов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Цели амбициозные, задачи масштабные и сложные, но именно такие ставят перед строителями власти страны и округа.

Среди самых заметных объектов -школа на 800 мест в Салехарде, культурно-спортивный комплекс в Красноселькупе, поликлиника с женской консультацией в Новом Уренгое и еще целый ряд других.

Фото: iStock
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- Стройка идет во всех уголках Ямала , начиная с больших городов, заканчивая отдаленными поселениями, -отметил заместитель губернатора Ямала Андрей Воронов. - Коронавирус, конечно, осложнил ситуацию, но строители не меняют планов, поставленных в национальных проектах и обозначенных правительством округа.

Так, в рамках выполнения поставленной президентом России задачи по обеспечению мест в детских садах в округе введут в эксплуатацию 22 новых дошкольных учреждения в Салехарде, Губкинском, Новом Уренгое, Пуровском, Надымском, Шурышкарском районах и в других муниципалитетах. Одиннадцать детсадов планируются к вводу уже через три-четыре месяца, остальные - до конца года. Это позволит создать более 4500 дополнительных мест, в том числе более 1100 - в ясельных группах.

Кроме того, в этом году будет завершено возведение четырех школ - в Губкинском, Антипаюте, Яр-Сале и Горках, культурно-спортивного комплекса в Красноселькупе, бассейна школы в Коротчаево и других объектов.

До конца года запланирована сдача 76 новых жилых домов, куда смогут переехать в том числе жители аварийного фонда. Расселение старых "деревяшек" - один из приоритетов региональных властей.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Чтобы не останавливать стройки и при этом не допустить распространение коронавируса, там ввели дополнительные меры безопасности: ежедневный контроль температуры тела и самочувствия работников, дезинфекция помещений и транспорта, работа в индивидуальных средствах защиты. Специальные меры применяются в отношении персонала, который работает вахтовым методом.

-В условиях Крайнего Севера почти 80 процентов работников трудятся вахтовым методом, - констатировал Андрей Воронов. - Поэтому при введении режима повышенной готовности мы договорились со строителями о вынужденном продлении вахтового периода. И все организации пошли на это. Люди работали на наших объектах по 2,5 месяца. И только сейчас начинается смена персонала.

Как отметили в правительстве региона, во время смены работников, так называемой перевахтовки, строительные компании должны соблюдать обязательные требования безопасности. Так, приезжающие на территорию Ямала работники, должны иметь отрицательный тест на коронавирус, пройти обсервацию с течение 14 дней и сдать повторное исследование. Только после этого их допустят к работе.

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На Ямале сейчас активно строят не только жилье и соцобъекты, но и дороги. В регионе приступили к полномасштабной реализации планов Года дорог. В этом году, по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, регион приступает к ремонту и строительству 400 километров дорог, 70 из которых - в городах и селах округа.

Так, в Салехарде этим летом отремонтируют восемь километров улично-дорожной сети, около пяти из них - в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В Новом Уренгое за лето обновят порядка шести километров дорог, не считая ямочного ремонта.

В Тазовском за лето отремонтируют 25 участков автомобильных дорог, восстановят поврежденное тротуарное покрытие, нанесут разметку, покрасят бордюры и дорожные ограждения.

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