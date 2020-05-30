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30.05.2020 17:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Тагиле возбудили дело после осквернения Вечного огня

Текст: Елена Мационг

Полиция Нижнего Тагила и сотрудники СК разыскивает двух подростков, заливших из пластиковой бутылки Вечный огонь на Аллее славы города.

Против гревших еду на Вечном огне вандалов возбуждено дело

Видео произошедшего опубликовали местные СМИ. На нем хорошо видно, как подростки подбегают к мемориальному комплексу, выливают воду в чашу с Вечным огнем и быстро убегают. Инцидент произошел вечером, 29 мая.

Следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила СК РФ по Свердловской области возбудил по данному факту уголовное дело по статье "вандализм".

Как отметил начальник пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых, тех, кто узнал школьников на кадрах, просят сообщить в полицию.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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