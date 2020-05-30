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30.05.2020 13:48
Рубрика: Культура

Рики Мартин из-за COVID-19 выпустил не тот альбом, который задумывал

Текст: Александр Алексеев
Популярный певец неожиданно и без рекламы издал новый мини-альбом Pausa. В релизе собраны шесть медленных и спокойных песен, спетых на испанском языке. Осваивать его пришлось и Стингу, который дуэтом с Рики Мартином исполнил первую и лучшую балладу альбома - Simple.
Фото: AP Photo/Carlos Giusti Фото: AP Photo/Carlos Giusti
Фото: AP Photo/Carlos Giusti

Дуэты - пять из шести треков диска. Записывать "Паузу" (так называет время самоизоляции сам Рики Мартин, да и на обложке он позирует спиной к фотографу) артисту помогали и других коллеги: мексиканская певица Карла Моррисон, пуэрториканский музыкант Педро Капо, испанский исполнитель фламенко Диего Эль Сигала, а также группы Residente и Bad Bunny.

Фото: iStock
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В итоге получился неспешный, душевный и примиряющий с обстоятельствами жизни диск. Хотя сам Рики Мартин вначале планировал записать совсем иной: бодрый и танцевальный. С другими песнями и названием Movimiento, что в переводе с испанского как раз и означает "Движение".

Но затем огляделся по сторонам и передумал.

Сам же Рики Мартин объяснил это так:

- Я люблю вечеринки, но сейчас не время для этого. Пришлось изменить концепцию, и я создал два отдельных альбома. Pausa - более спокойный и расслабленный, а в сентябре я, надеюсь, мы выпустим следующий - под названием Play, и уже с более позитивной музыкой.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

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