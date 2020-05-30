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30.05.2020 10:45
Рубрика: Общество

Сколько продлится ЕГЭ, что можно будет взять с собой на экзамен

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения и федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовали проект совместного приказа "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году".
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Сразу уточним: расписание уже известно, оно было объявлено еще в начале недели. А сейчас появился официальный документ, который готовится к утверждению.

В нем, помимо расписания, подробно указано, во сколько начинается каждый экзамен, сколько минут он продлится, и что выпускнику можно будет взять с собой на каждый предмет.

ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. Продолжительность:

- по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике, обществознанию, истории - 3 часа 55 минут (235 минут);

‎- по русскому языку, химии, биологии - 3 часа 30 минут (210 минут);

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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- по географии, иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение") - 3 часа (180 минут);

по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение")

‎- 15 минут; по китайскому языку (раздел "Говорение") - 12 минут.

Что можно взять с собой на ЕГЭ, что поможет выполнить задания?

- по математике профильного уровня - линейка, не содержащая справочной информации (далее - линейка), для построения чертежей и рисунков;

- по физике - линейка для построения графиков, оптических и электрических схем; непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg), а также не осуществляющий функций средства связи, хранилища базы данных и не имеющий доступ к сетям передачи данных ‎(далее - непрограммируемый калькулятор);

- по химии - непрограммируемый калькулятор; периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот ‎и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов;

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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- по географии - линейка для измерения расстояний по топографической карте; транспортир, не содержащий справочной информации, для определения азимутов ‎по топографической карте; непрограммируемый калькулятор;

- по иностранным языкам - технические средства, обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей ‎для выполнения заданий раздела "Аудирование"; компьютерная техника, не имеющая доступ к сети "Интернет"; аудиогарнитура для выполнения заданий раздела "Говорение".

В день проведения ЕГЭ на этих средствах не допускается делать пометки, относящиеся к содержанию заданий ЕГЭ по учебным предметам.

Ну и повторим расписание:

Пробный экзамен:

29 июня (понедельник) и (или) 30 июня (вторник).

3 июля (пятница) - география, литература, информатика;

6 июля (понедельник) - русский язык;

7 июля (вторник) - русский язык;

10 июля (пятница) - ЕГЭ по математике профильного уровня;

13 июля (понедельник) - история, физика;

16 июля (четверг) - обществознание, химия;

20 июля (понедельник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение"), биология;

Фото: iStock
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22 июля (среда) - иностранные языки (раздел "Говорение");

23 июля (четверг) - иностранные языки (раздел "Говорение");

24 июля (пятница) - по всем учебным предметам (за исключением русского языка и иностранных языков;

25 июля (суббота) - по всем учебным предметам;

3 августа (понедельник) - география, литература, информатика, иностранные языки (раздел "Говорение"), биология, история;

5 августа (среда) - русский язык;

7 августа (пятница) - обществознание, химия, физика, иностранные языки (за исключением раздела "Говорение"), ЕГЭ по математике профильного уровня;

8 августа (суббота) - по всем учебным предметам.

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