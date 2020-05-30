Сколько продлится ЕГЭ, что можно будет взять с собой на экзамен

Сразу уточним: расписание уже известно, оно было объявлено еще в начале недели. А сейчас появился официальный документ, который готовится к утверждению.
В нем, помимо расписания, подробно указано, во сколько начинается каждый экзамен, сколько минут он продлится, и что выпускнику можно будет взять с собой на каждый предмет.
ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. Продолжительность:
- по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике, обществознанию, истории - 3 часа 55 минут (235 минут);
- по русскому языку, химии, биологии - 3 часа 30 минут (210 минут);
- по географии, иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение") - 3 часа (180 минут);
по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение")
- 15 минут; по китайскому языку (раздел "Говорение") - 12 минут.
Что можно взять с собой на ЕГЭ, что поможет выполнить задания?
- по математике профильного уровня - линейка, не содержащая справочной информации (далее - линейка), для построения чертежей и рисунков;
- по физике - линейка для построения графиков, оптических и электрических схем; непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg), а также не осуществляющий функций средства связи, хранилища базы данных и не имеющий доступ к сетям передачи данных (далее - непрограммируемый калькулятор);
- по химии - непрограммируемый калькулятор; периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов;
- по географии - линейка для измерения расстояний по топографической карте; транспортир, не содержащий справочной информации, для определения азимутов по топографической карте; непрограммируемый калькулятор;
- по иностранным языкам - технические средства, обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей для выполнения заданий раздела "Аудирование"; компьютерная техника, не имеющая доступ к сети "Интернет"; аудиогарнитура для выполнения заданий раздела "Говорение".
В день проведения ЕГЭ на этих средствах не допускается делать пометки, относящиеся к содержанию заданий ЕГЭ по учебным предметам.
Ну и повторим расписание:
Пробный экзамен:
29 июня (понедельник) и (или) 30 июня (вторник).
3 июля (пятница) - география, литература, информатика;
6 июля (понедельник) - русский язык;
7 июля (вторник) - русский язык;
10 июля (пятница) - ЕГЭ по математике профильного уровня;
13 июля (понедельник) - история, физика;
16 июля (четверг) - обществознание, химия;
20 июля (понедельник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение"), биология;
22 июля (среда) - иностранные языки (раздел "Говорение");
23 июля (четверг) - иностранные языки (раздел "Говорение");
24 июля (пятница) - по всем учебным предметам (за исключением русского языка и иностранных языков;
25 июля (суббота) - по всем учебным предметам;
3 августа (понедельник) - география, литература, информатика, иностранные языки (раздел "Говорение"), биология, история;
5 августа (среда) - русский язык;
7 августа (пятница) - обществознание, химия, физика, иностранные языки (за исключением раздела "Говорение"), ЕГЭ по математике профильного уровня;
8 августа (суббота) - по всем учебным предметам.