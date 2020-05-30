Скорый поезд "Россия" с июля станет ежедневным

Скорый поезд № 1/2 "Россия" заменит в расписании поезд № 99/100 Москва - Владивосток, станет ежедневным и со 2 июля начнет курсировать по новому расписанию. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

"Вместо трех раз в неделю он станет ежедневным, в маршруте следования добавятся более 70 новых остановок, что сделает "Россию" доступнее для жителей многих отдаленных городов", - говорится в сообщении.

Для рейсов из Владивостока изменения вступят в силу со 2 июля, из Москвы - с 9 июля.

В РЖД также уточнили, что с поездом "Россия" будут курсировать вагоны беспересадочного сообщения Москва - Благовещенск.

"После возобновления международного сообщения в его состав также войдут: беспересадочные вагоны Москва - Туманган формирования АО "ФПК", беспересадочные вагоны Москва - Пхеньян и Хабаровск - Пхеньян формирования железных дорог Северной Кореи. На этом маршруте продолжит курсировать и поезд № 61/62 Москва - Владивосток, который будет отправляться по понедельникам, четвергам и субботам. Маршрут поезда будет проходить через Владимир, Нижний Новгород, Семенов и Киров", - говорится в сообщении.

Изменения, подчеркивают в РЖД, коснутся и самого поезда. Как пояснили в пресс-службе холдинга, все составы поезда "Россия" будут сформированы из плацкартных и купейных вагонов нового поколения, построенных в 2019 - 2020 годах.

"Новый подвижной состав оборудован системами климат-контроля, вендинговыми автоматами, экологически чистыми санитарными комнатами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, в каждом вагоне установлена душевая кабина. Конструкция штабного вагона позволяет одновременно проезжать в купе двум пассажирам с ограниченными возможностями и двум сопровождающим", - уточнили там.

"Росси́я" - скорый фирменный пассажирский поезд и один из самых известных поездов дальнего следования в мире, курсирует по маршруту Владивосток - Москва - Владивосток, самому протяженному в мире регулярному железнодорожному пассажирскому маршруту, проходящему по территории одной страны и пересекающему по суше почти всю Евразию. Длина маршрута - 9 288 километров.