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30.05.2020 09:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Совладельцу "Зимней вишни" предъявили окончательное обвинение

Текст: Наталья Козлова
Следствие предъявило обвинение гендиректору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому в окончательной редакции.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в СК, Вишневскому вменяется дача взятки в особо крупном размере организованной преступной группе, которой руководила начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова. В эту же группу входили ее сын - Эдуард Комков и директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко.

Официальная версия следствия звучит так. В 2013-2014 годах Вишневский передал Комковой совместно с ее сыном и Чередниченко взятку в 7 млн рублей за незаконные действия и бездействие при осуществлении функций государственного строительного и пожарного надзора при реконструкции здания второй очереди Торгового центра "Зимняя Вишня" в Кемерово.

Экс-глава МЧС Кузбасса не признал вину в трагедии "Зимней вишни"

Миллионы по указанию Комковой были перечислены Вишневским в ООО "ИСК "Ресурс" по липовому договору на оказание услуг по проектированию, а затем были обналичены Чередниченко. Это позволило Вишневскому сделать реконструкцию ТЦ без разрешения на строительство. А еще существовал утвержденный проект. По нему на каждом этаже должна была быть автоматическая система пожаротушения. Но этого вообще делать не стали. Заместитель инспекции - начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей - составила акт обследования, что все в порядке и работа выполнена.

Комкова проигнорировала наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности. Это, по мнению СК, фактически предопределило трагедию, которая случилась в 2018 году и унесла жизни 60 человек.

Уголовное дело в отношении Комковой и ее сына, Чередниченко и Шенгерей уже направлено в суд.

Фото: Данил Айкин/ТАСС
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Также в суде рассматриваются уголовные дела о трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" бывшего начальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Кемеровской области Григория Терентьева, начальника службы пожаротушения 1-го кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина, генерального директора ООО "Зимняя вишня" Надежды Судденок, руководителя компании "Системный интегратор" Игоря Полозиненко, сотрудника той же компании - инженера противопожарной системы Александра Никитина, сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина, начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина, технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева, генерального директора комбината Юлии Богдановой.

Уголовное дело Вячеслава Вишневского находится на завершающей стадии.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

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