Совладельцу "Зимней вишни" предъявили окончательное обвинение

Следствие предъявило обвинение гендиректору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому в окончательной редакции.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в СК, Вишневскому вменяется дача взятки в особо крупном размере организованной преступной группе, которой руководила начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова. В эту же группу входили ее сын - Эдуард Комков и директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко.

Официальная версия следствия звучит так. В 2013-2014 годах Вишневский передал Комковой совместно с ее сыном и Чередниченко взятку в 7 млн рублей за незаконные действия и бездействие при осуществлении функций государственного строительного и пожарного надзора при реконструкции здания второй очереди Торгового центра "Зимняя Вишня" в Кемерово.

Миллионы по указанию Комковой были перечислены Вишневским в ООО "ИСК "Ресурс" по липовому договору на оказание услуг по проектированию, а затем были обналичены Чередниченко. Это позволило Вишневскому сделать реконструкцию ТЦ без разрешения на строительство. А еще существовал утвержденный проект. По нему на каждом этаже должна была быть автоматическая система пожаротушения. Но этого вообще делать не стали. Заместитель инспекции - начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей - составила акт обследования, что все в порядке и работа выполнена.

Комкова проигнорировала наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности. Это, по мнению СК, фактически предопределило трагедию, которая случилась в 2018 году и унесла жизни 60 человек.

Уголовное дело в отношении Комковой и ее сына, Чередниченко и Шенгерей уже направлено в суд.

Также в суде рассматриваются уголовные дела о трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" бывшего начальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Кемеровской области Григория Терентьева, начальника службы пожаротушения 1-го кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина, генерального директора ООО "Зимняя вишня" Надежды Судденок, руководителя компании "Системный интегратор" Игоря Полозиненко, сотрудника той же компании - инженера противопожарной системы Александра Никитина, сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина, начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина, технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева, генерального директора комбината Юлии Богдановой.

Уголовное дело Вячеслава Вишневского находится на завершающей стадии.