Стала известна летняя программа детских технопарков Москвы

В детских технопарках столицы в июне начнутся онлайн-смены детских лагерей, где школьники смогут научиться проектировать роботов и прикоснутся к профессиям фармацевтов, промышленных технологов, дизайнеров и других.

"Учебный план предполагает интерактивные уроки с преподавателями и самостоятельную работу над проектами. Все направления подготовки прикладные. Это, к примеру, микроэлектроника, программирование, 3D-моделирование, технологии виртуальной и дополненной реальности, робототехника и авиастроение", - рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, ее цитирует официальный сайт мэрии Москвы.

Узнать программы и расписание онлайн-смен детских технопарков можно на mos.ru, а также на страницах в соцсетях и сайтах инновационных площадок.