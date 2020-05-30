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30.05.2020 15:25
Рубрика: Культура

Телеканал "Россия 1" представит проект "Последний звонок"

Текст: Сусанна Альперина

Специально для школьников и для всех, кто когда-то был выпускником, телеканал "Россия 1" представляет проект, которого не было никогда раньше - "Последний звонок".

Сегодня, 30 мая в 18:00, в студии соберутся народные артисты Сергей Шакуров, Андрей Смоляков, Николай Цискаридзе, Сергей Безруков и Дмитрий Харатьян, а также заслуженные педагоги и выпускники. На связь со студией выйдут школьники и учителя из регионов России.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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"Последний звонок" на телеканале "Россия" - это еще и возможность услышать вдохновляющие истории, важные напутственные слова от авторитетных людей. К эстафете выпускников присоединятся Сергей Лавров, Герман Греф, лётчик и герой России Дамир Юсупов, а также Фёдор Бондарчук, Данила Козловский, Наталья Водянова и другие.

"Этот праздничный вечер объединит поколения, в нём будет место ностальгии, радости и любимым песням" - говорится в анонсе канала "Россия 1".

Ведущие праздничного вечера Андрей Малахов и Дарья Златопольская.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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