В статье отмечается, что Майк Помпео произвольно распространял свои личные измышления, активно продвигая и спекулируя "теорией заговора" в обсуждениях происхождения коронавируса нового типа. Будучи государственным чиновником, он злоупотреблял своим должностным положением и правами в личных целях и интересах ассоциированных лиц, неоднократно использовал государственные средства для проведения банкетов и задействовал федеральные ресурсы для формирования частных политических кругов.

Как только генеральный инспектор Госдепартамента США Стив Линник приступил к расследованию сложившейся ситуации, Майк Помпео тут же обратился к лидеру Соединенных Штатов с просьбой о снятии инспектора с занимаемой должности. Таким образом, он устранил главное препятствие, угрожавшее его политическому будущему. Комментируя это, издание The New York Times обвинило Майка Помпео в "предательстве" высокопоставленного чиновника Госдепартамента США и в том, что он тратит слишком много времени и сил на лесть американскому лидеру.

На днях Майк Помпео выступил с угрозой в адрес союзника - Австралии, заявив, что если соглашение о сотрудничестве в рамках "Одного пояса и одного пути", заключённое между штатом Виктория (Австралия) и Китаем, повлияет на безопасность телекоммуникаций между Соединенными Штатами и их союзниками, то США разорвут с Австралией сотрудничество в сфере разведывательной деятельности.

Издание The New York Times признало Майка Помпео худшим госсекретарем за всю историю США.

Губернатор штата Виктория Даниэль Эндрюс в ответ на претензии заявил, что присоединение к инициативе "Один пояс и Один путь", в первую очередь, способствует созданию новых рабочих мест в штате. По его словам, благоприятные и прочные отношения сотрудничества выгодны не только Виктории и Китаю, но и центральному правительству Австралии. "Виктория намерена продолжать сотрудничать с КНР", - сказал Даниэль Эндрюс.

С момента начала эпидемии Китай сделал всё возможное, чтобы помочь международному сообществу в преодолении трудностей. Китайское правительство и представители разных кругов общественности пожертвовали Соединенным Штатам столь необходимые в кризисный период медикаменты и средства. Китайская сторона также обеспечивает поддержку и удобство для американских закупок в КНР, экспортировала в США более 12 млрд. защитных масок, что равноценно предоставлению почти 40 масок на каждого американца.

Тем не менее, некоторые американские политиканы во главе с Майком Помпео продолжают яростно очернять и нападать на Китай с целью получения политической выгоды. С момента вспышки эпидемии и по сей день Майк Помпео неустанно действовал в негативном ключе - продвигал приостановку американского финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обострял санкции США против Ирана и Кубы, что привело к новой гуманитарной катастрофе, перехватывал грузы медицинских средств по всему миру, распространял расистские высказывания, в результате которых граждане азиатских стран подверглись нападкам и понесли огромный моральный и материальный ущерб и т.д.

Неужели подобные действия кто-то может называть "американским лидерством" в глобальной противоэпидемической деятельности? Ответ на этот вопрос очевиден - Майк Помпео и понятия демократии, честности и объективности несовместимы. Его непременно необходимо остановить. В противном случае администрацию Дональда Трампа и всю страну неизбежно засосёт в "чёрную дыру" социально-экономического и политического кризиса.