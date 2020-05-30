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30.05.2020 14:02
Рубрика: Спорт

Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА

Текст: Максим Домчев

Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.

50-летний Гранеро также входит в тренерский штаб сборной России с 2015 года.

Фото: AP Photo/Andrea Comas
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Испанский специалист ранее покидал армейский клуб в 2018 году после того, как отработал в нем на протяжении 8 лет. Однако в начале 2019 года он вернулся в ЦСКА и возобновил работу.

Красно-синие после 22 туров РПЛ занимают пятое место, набрав 36 очков. Турнир должен возобновиться 21 июня. При этом матчи будут проходить со зрителями. Роспотребнадзор разрешил допуск на трибуны не более 10 % болельщиков.

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